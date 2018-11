Caccia al regista: Corvino punta forte su Pulgar del Bologna

La Fiorentina monitora il mercato e tra le priorità rimane il ruolo di regista davanti alla difesa. Nel mirino dei viola c’è Erick Pulgar, cileno classe ’94 del Bologna (prossimo avversario dei gigliati): il giocatore ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo e la trattativa per il rinnovo è in stand by. Come riporta Tuttosport l’interesse della Fiorentina è forte anche perchè Corvino lo conosce benissimo avendolo portato in Italia nell’estate 2015. Su Pulgar c’è anche l’interesse di Udinese e Sampdoria. PER L’ATTACCO SI PUNTANO DUE VECCHI ‘PALLINI’