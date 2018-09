Biraghi per Simeone, binomio vincente. Un’intesa con due precedenti illustri

Cross di Biraghi e gol di Simeone, un binomio che rischia di diventare un’abitudine. Nella scorsa stagione era stato messo in pratica tre volte (Roma, Milan e Napoli), in questa si è ripetuta a Marassi contro la Sampdoria. Un’intesa che riporta alla memoria l’era Prandelli, con due precedenti di tutto rispetto: Pasqual per Toni (sei assist vincenti nel 2005/06) e Vargas per Gilardino (nove assist tra il 2008 e il 2010). Lo scrive La Nazione.

