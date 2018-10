Biraghi e Chiesa promossi: fra i top del focus mercato della Gazzetta

Spazio non solo al campo, ma anche al mercato su La Gazzetta dello Sport. La rosea, infatti, ha fatto un focus dal titolo “La Borsa della A: chi sale e chi scende“. Nel sommario dell’articolo di Carlo Laudisa si legge “Insigne, Chiesa e Bernardeschi i gioielli della nazione del Manico. Viaggiano su cifre mostruose“.

Nei top ci sono due giocatori della Fiorentina, Federico Chiesa, come scritto sopra, e Cristiano Biraghi. Ecco quanto si legge:

Biraghi: “La storia del mancino viola è da manuale. Pescato un anno fa a Pescara per soli 2 milioni, ora è approdato pure in Nazionale e le due milanesi ne monitorano i progressi, così quei 20 milioni non sono un’esagerazione”.

Chiesa: “L’uomo in più della Fiorentina appassiona molti. Prova ne sia che, in estate, Juve e Inter, Napoli e Roma hanno fatto a gara per assicurarselo. Invano. Adesso che ha fatto centro anche con Mancini, il suo prezzo lievita. Per il momento ci fermiamo a 70 milioni. Poi…”.