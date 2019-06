Bertoni: “Commisso fa sognare, diamogli tempo. Una chiamata dai viola? Ci spero”

L’argentino Daniel Bertoni, campione del Mondo con la sua Nazionale nel 1978 ed ex giocatore viola dal 1980 al 1984, ha parlato al Corriere dello Sport, esprimendo tutta la sua soddisfazione per l’arrivo di Rocco Commisso. Nonostante sia stato un ottimo attaccante, il sudamericano predica pazienza, dicendo che Firenze, nonostante il grande entusiasmo di queste ore deve dare il tempo necessario al nuovo proprietario di lavorare e costruire sia i nuovi vertici societari che la squadra. “La gente vorrebbe vincere subito, ma non è facile, mi auguro che possa esser realizzato un gruppo capace di lottare per un posto in Champions. Chiesa? Deve restare“. E se arrivasse una chiamata a Bertoni da Commisso? L’ex viola risponderebbe subito presente, visto che gli piacerebbe segnalare al club giovani calciatori interessanti.