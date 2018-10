Benassi vede il Toro e prende la rincorsa: sabato sera tocca a lui

Marco Benassi è pronto a riprendersi il posto da titolare. Dopo aver riposato contro il Cagliari, toccherà di nuovo a lui. Contro la sua ex squadra vuole tornare a brillare, come fece un anno fa quando decise la sfida con un gol e un assist per Simeone. Benassi è ancora il capocannoniere della Fiorentina a tre gol e vuole rientrare subito nel giro della Nazionale. Lo scrive Il Corriere dello Sport.