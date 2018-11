Benassi: “Abbiamo un patto per Astori, vogliamo andare in Europa. Roma? Decisiva”

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha concesso un’intervista a Il Corriere dello Sport. Il centrale si è detto soddisfatto per essere il capocannoniere della squadra, una cosa possibile grazie alla filosofia di gioco della squadra. Benassi poi ha raccontato di voler arrivare in Europa nonostante la concorrenza sia agguerrita. Inoltre ha ricordato Astori e la partita contro la Roma giocata lo scorso anno all’Olimpico in cui fece gol. Il centrocampista ha detto anche che l’aspetto sul quale la Fiorentina lavora di più è il gioco in profondità per dare palloni a Simeone. In conclusione ha aggiunto di voler tornare in nazionale e di stare molto bene a Firenze.