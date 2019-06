Batistuta, più no che sì. Divergenze sull’incarico, decisione non verrà presa a breve

Una fumata più nera che grigia. Così il Corriere Fiorentino descrive l’incontro che c’è stato ieri al Franchi tra Batistuta e Joe Barone. Doveva essere l’occasione per conoscersi da vicino dopo le telefonate delle scorse settimane, ma la scelta di far entrare in dirigenza il Re Leone non sarà presa a breve. Nel confronto, durato poco più di un’ora, l’argomento principale è stato il ruolo che potrebbe ricoprire l’ex bomber, il quale aveva vociferato un rientro soltanto per una mansione importante e che difficilmente lascerebbe le sue attività per mera rappresentanza. Vorrebbe un contatto costante con la squadra o allargare la rete di scouting al mercato sudamericano: il piano di Barone era invece quello di affidargli una carica da ambasciatore viola nel mondo.