Batistuta con Antognoni-Commisso, benzina a un ambiente in ebollizione

Immaginatevi l’effetto di una Fiorentina senza i Della Valle, che avevano contro sicuramente il mondo ultrà, con Antognoni con un ruolo importante e non periferico come aveva vissuto recentemente e con Batistuta di nuovo in viola e con compiti a stretto contatto con la squadra e la proprietà, con un consenso totale da parte del mondo del tifo. Scrive così Il Corriere dello Sport in merito al possibile ingresso del Re Leone in società, un mito che se dovesse davvero tornare a Firenze nel gruppo Commisso-Antognoni porterebbe ulteriore benzina a un ambiente che è davvero in piena ebollizione.