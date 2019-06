Batistuta-Commisso: possibile incontro il 24 giugno

Nella nuova Fiorentina di Rocco Commisso potrebbe avere spazio anche Gabriel Batistuta. A tal proposito, ieri vi abbiamo riportato le parole rilasciate dall’argentino a Sky Sport. Il Re Leone vuole essere utile alla causa viola, non una figurina. Come scrive La Nazione, novità arriveranno nell’arco dei prossimi dieci giorni, quando prima Barone e poi Commisso faranno ritorno a Firenze (l’ex numero 9 è atteso oggi in città). Un nuovo faccia a faccia potrebbe avvenire il 24 giugno, quando in Santa Croce andrà in scena la finale di calcio storico fiorentino, dove il tycoon italo-americano sarà presente in qualità di Magnifico Messere.

MA PER STADIO DOMANI BATISTUTA FIRMERA’ CON LA FIORENTINA