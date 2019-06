Batistuta, a breve contatti con la nuova Fiorentina: gli scenari sono molteplici

Come scrive La Nazione: “La nuova Fiorentina starebbe seriamente immaginando di riportare dentro Gabriel Batistuta. Sta intravedendo qualcosa di molto concreto nel nuovo percorso della Fiorentina e sono stati bravi nel farglielo scorgere. Il nodo da sciogliere, però, adesso è la possibile collocazione nell’organigramma viola. Ci saranno dei contatti nei prossimi giorni, le parti dovranno vedersi e sviluppare quella che ad oggi resta un’idea molto bella, ma non ancora tradotta nella realtà. Gli scenari sono molteplici: per Gabriel potrebbe esserci un incarico operativo a Firenze in seno alla società o magari, invece, una veste di ambasciatore nelle “Americhe””.