Barone costruisce la nuova Fiorentina: cellulari infuocati alla ricerca degli uomini giusti

Joe Barone lavora da giorni per individuare persone di fiducia e di spessore internazionale che possano rilanciare l’immagine della Fiorentina. L’obiettivo di Rocco Commisso – scrive La Repubblica – è quello di affermare il marchio viola in Italia e in Europa, per poi lanciarlo in grande stile agli occhi del pubblico americano. Associare il brand Fiorentina alla storia e allo splendore di Firenze: un connubio sul quale Commisso vuole scommettere, certo del potenziale che rappresenta la città d’arte in tutto il mondo. Un’operazione di immagine che dovrà passare inevitabilmente dai risultati sportivi. Per questo saranno fondamentali le prossime mosse, quelle che daranno un nuovo assetto societario ai viola: Antognoni anello di congiunzione tra storia e futuro, Gandini come amministratore delegato. La suggestione Spalletti come allenatore, insieme ad altri nomi come Ranieri, Gattuso, Garcia e Donadoni. I cellulari di Commisso e Barone, in questi giorni, sono infuocati. In attesa del loro primo viaggio assieme a Firenze, dove è tutto pronto per la nuova era americana della Fiorentina.