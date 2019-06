Atalanta in cerca di rinforzi per la Champions: nel mirino due titolari della Fiorentina

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta cerca rinforzi in vista della prossima Champions League e due piste portano a Firenze. Difficilmente la Fiorentina riscatterà Luis Muriel per 15 milioni di euro e il colombiano potrebbe essere la quarta punta dietro i tre titolari Gomez, Ilicic e Zapata. A centrocampo piace Jordan Veretout e i circa 20 milioni richiesti dai viola sono alla portata dei nerazzurri.