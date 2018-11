Astori, il superconsulente consegna la perizia: contenuto top secret, inchiesta a un bivio

Un altro passo verso la verità sulla morte di Davide Astori. Nei giorni scorsi il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo ha ricevuto la perizia necessaria a far luce sulle cause della scomparsa del capitano viola. Al momento sono top secret le conclusioni a cui è giunto il professor Domenico Corrado, superconsulente esperto in cardiomiopatie. Dall’esito di questo lavoro dipendono le scelte della procura, ora dinanzi a un bivio: continuare l’inchiesta per omicidio colposo, individuando eventuali responsabilità nella catena dei controlli sanitari, oppure archiviare. Lo scrive La Nazione.