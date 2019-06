Asse caldo con il Milan: Veretout a Milano, ma i rossoneri dicono nì per Cutrone

Il Milan ha messo gli occhi su Jordan Veretout e vuole aprire un canale privilegiato con la Fiorentina. Maldini avrebbe superato la concorrenza del Napoli e la trattativa è ben avviata, anche se serviranno ulteriori approfondimenti tra le parti. La conferma di Montella ha dato fiato a due possibili operazioni: il Milan avrebbe detto di no per Cutrone, ma molto dipenderà dalle decisioni di Giampaolo e presto i due club torneranno a parlarsi sul tema. L’altro nome è Bertolacci, in scadenza e quindi più semplice. Lo scrive La Nazione.