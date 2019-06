Antognoni: “Sensazioni molto positive da parte di Rocco. Della Valle, una storia che durava da troppo”

Un mito. Come riporta oggi Repubblica Firenze, così Rocco Commisso ha definito Giancarlo Antognoni, il quale ha rilasciato al quotidiano un’intervista sulla nuova proprietà e su alcuni dei temi caldi in casa viola. “Ho capito subito che non c’era più la volontà di investire. Non mi aspettavo la cessione […] ma c’era bisogno di nuovi stimoli“. Una storia che durava da troppo tempo, secondo l’Unico Dieci, con i tifosi che non hanno gradito l’autofinanziamento mentre sull’arrivo di Commisso ha sensazioni molto positive, ha un grande entusiasmo trasmesso a tutti, anche ai tifosi, la speranza è quella di divertirci.

“Ho raccontato a Rocco cosa voglia dire essere fiorentini e tifare questa maglia. Un legame unico. Penso che abbia apprezzato il mio modo di fare” e aggiunge che Rocco ha un approccio con la gente totalmente differente ed è quello che piace ai fiorentini.

Quindi la battuta su Rocco che sarebbe molto simile a Vittorio Cecchi Gori. “Non so cosa aspettarmi da Rocco, potrei anche vederlo sulla balaustra un giorno. Chissà“. Sul suo ruolo nella nuova Fiorentina sarà sicuramente più centrale e operativo, mentre a chi lo critica per non essersi mai messo contro la precedente proprietà Antognoni dice di capire i tifosi ma aggiunge “non potevo andare contro la proprietà. Ho mantenuto il mio ruolo e ho cercato di farlo nel modo migliore“.