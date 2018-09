Andrea Della Valle tra Fiorentina e settimana della moda: presenza in forse. Contro l’Inter…

Andrea Della Valle farà di tutto per essere allo stadio per Fiorentina-Spal, ma rischia di non poter lasciar Milano per impegni legati alla sua attività imprenditoriale. Da una parte la Fiorentina, dall’altra la settimana della moda. In caso di forfait oggi, il patron potrebbe essere a San Siro martedì sera contro l’Inter. Lo scrive La Nazione.

***Benassi e Lafont per sorpassare la Spal in classifica. E Pioli lascia fuori Chiesa***