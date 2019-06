Andrea Della Valle si commuove. Le telefonate dei bambini, quei braccialetti viola, la domenica…

Ad Andrea Della Valle mancherà la domenica con la partita (lo ha spiegato anche a Commisso durante la trattativa), e ai polsi porta ancora i braccialetti viola, e non li toglierà per molto tempo. In questi giorni, ADV si è commosso ripensando a questi diciassette anni, soprattutto per le telefonate dei tanti bambini in difficoltà, magari malati, per i quali seguire le partite della squadra o ricevere un piccolo dono gigliato era magico. Lo racconta Il Corriere della Sera.