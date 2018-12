Andrea Della Valle dovrebbe esserci contro l’Empoli. Pioli cerca l’orgoglio di squadra

A ieri, non c’erano ancora indicazioni chiare sulla presenza in tribuna di Andrea Della Valle. Il patron dovrebbe esserci – scrive il Corriere Fiorentino – così come è atteso alla vigilia per caricare la squadra ma, al momento, nessuna certezza. Di certo c’è che quella con l’Empoli sarà l’ultima in casa prima di Natale, e c’è tutta l’intenzione di festeggiare con una vittoria. Pioli, in questi giorni, ha battuto molto sul tasto dell’orgoglio. Ha spronato i giocatori, e gli ha spiegato che sta a loro ricreare l’entusiasmo di inizio stagione. Lui, da par suo, cercherà di ovviare nel migliore dei modi alle tre assenze pesanti.