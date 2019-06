Ancora Corvino: “I miei nemici a Firenze? Gente che non sa mascherare le proprie miserie”

Un Pantaleo Corvino al vetriolo sulle pagine de Il Corriere dello Sport racconta il suo punto di vista sui suoi nemici a Firenze: «Facile: gente che non sa mascherare le proprie miserie. Chi voleva fare il direttore e poiché sfigato e incapace stava a casa. I procuratori dei quali non avevo preso gli assistiti. Chi non ho assunto come addetto stampa. Chi non lavorava più nella Fiorentina e chi avrebbe voluto lavorarci. Chi non ha visto riconfermato il suo ragazzino. Gente alla quale ogni giorno danno un microfono in mano. Ti chiedo scusa ma potevo sfogarmi solo con te, ne ho lette e sentite troppe. Sono a 5 gare dalle 600 in A, ho fatto la B tre volte e tre volte l’ho vinta. Per salire in B ho dovuto vincere tutti i campionati partendo dalla terza categoria. Ho sessantanove anni, una passione insaziabile per il calcio e ancora tanto da dare».