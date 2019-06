Altro che al centro del progetto. Chiesa libero di scegliere la nuova squadra

Nonostante il comunicato in cui si ribadisce l’intenzione di non farlo partire, il regalo per Maurizio Sarri alla Juventus potrebbe essere Federico Chiesa. La Gazzetta dello Sport scrive come il calciatore al contrario abbia con la vecchia proprietà un accordo: libertà nella scelta della nuova squadra e per questo niente adeguamento dello stipendio. Quando sarà ufficiale il passaggio di proprietà, papà Enrico si siederà al tavolo con i nuovi proprietari, e gli metterà sul piatto le due offerte. Da una parte l’Inter, dall’altra una Juve molto toscana e Fiorentina (con Sarri tifoso e Bernardeschi ex) che lavora a Chiesa già dall’inverno. Il n° 25 è l’esterno ideale per il gioco dell’ex tecnico del Napoli, che fa “volare” le sue ali nel 4-3-3.