Vincenzo Montella e Rocco Commisso la prossima settimana si parleranno per capire se continuare o meno insieme. Se ci sarà convinzione convinzione reciproca l’accordo proseguirà, altrimenti si troverà una soluzione. Una volta messa la parola fine su questo capitolo si saprà se De Zerbi o soprattutto Gattuso potranno iniziare a trattare con la Fiorentina. Non percorribile per ragioni economiche la pista Spalletti. Lo scrive La Nazione.