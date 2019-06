All in su Chiesa: Commisso pronto a ritoccargli il contratto

Uno dei nodi che Rocco Commisso dovrà sciogliere nelle prossime settimane è quello relativo a Federico Chiesa. “Non finirà come Baggio“, ha detto ieri il nuovo padrone della Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tyccon italo-americano avrà un contatto, probabilmente già oggi, con Enrico Chiesa al quale ribadirà che il ragazzo non è sul mercato, ma che è pronto a ritoccargli il contratto (portandolo a tre milioni e mezzo, anche quattro) e a consegnargli la fascia di capitano. Toccherà a Federico decidere poi se andare allo scontro o accettare la proposta. Inserendo magari una clausola rescissoria umana.