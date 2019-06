E’ durata solo 13 minuti la partita di Luis Muriel in Argentina-Colombia, gara della prima giornata della fase a gironi della Coppa America. Dopo un contrasto, l’attaccante della Fiorentina ha accusato un problema muscolare alla coscia che lo ha costretto a lasciare il campo per Roger Martinez. Da capire se per il colombiano la manifestazione può considerarsi già chiusa.