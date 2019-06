Agreement con Gattuso per la panchina, ma il sogno rimane Spalletti

Vincenzo Montella cammina su un filo sottilissimo, anche se tutto deve ancora essere deciso. La tentazione, forte davvero, è quella di cambiare tecnico, di dare una spallata al “vecchio” per far spazio al “nuovo”. Prima però – scrive Il Corriere dello Sport – ci sarà eventualmente da licenziale l’attuale allenatore, corrispondendo il dovuto per altre due stagioni. Nel frattempo si sarebbe comunque parlato con persone vicine a Gennaro Gattuso, strappando una sorta di agreement valido ancora per qualche giorno, anche se il sogno resta sempre quello di arrivare a Luciano Spalletti. È fiorentino, conosce bene le dinamiche italiane ed internazionali e difficilmente non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Le bocche, fin qui, sono state rigorosamente cucite, ma, assicura chi conosce bene la nuova proprietà, non c’è stato per nessuno un minuto libero.