Ag. Vlahovic: “Non sente pressioni, aspetta il suo momento”

Due sussulti, contro Inter e Cagliari. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, paragonato da La Nazione a Felice Gimondi, l’eterno secondo più vincente della storia del ciclismo. Sul giornale troviamo le parole del suo agente Darko Ristic:

Dusan è un talento straordinario: non dimenticatevi che è giovane, che ha appena 18 anni. È felice di stare alla Fiorentina e dello spazio che fino ad ora gli è stato concesso. Vlahovic non sente pressione su di sé e aspetta il suo momento. Sa bene che la Serie A è uno dei campionati migliori al mondo e che ogni giorno può solo imparare dai suoi compagni, a cominciare da Simeone, un attaccante fenomenale, e da mister Pioli, l’allenatore più importante che abbia mai avuto. Milenkovic? È stato fondamentale per lui nell’imparare l’italiano e tutt’ora lo sta aiutando molto a conoscere Firenze, una città della quale Vlahovic è innamorato.