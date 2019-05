Aeroporto, nuova pista bocciata. Dalla Cittadella alla Mercafir: macigno sulle grandi opere

Aeroporto, nuova Mercafir, stadio e Cittadella viola. Le tre partite erano, sono e restano legate secondo il Corriere Fiorentino. Ma il Tar ha cancellato la Valutazione di impatto ambientale sulla nuova pista di Peretola. Più banalmente, se non si incastrano nei tempi e nei modi questi tre progetti rischiavano di cadere. Toscana Aeroporti per realizzare nuova pista e scalo avrebbe dovuto espropriare decine di ettari dell’area di Castello, compresi i terreni di Unipol Sai, dove allo stesso tempo avrebbe dovuto risiedere la nuova Mercafir, liberando così l’attuale per Cittadella e nuovo stadio. Toscana Aeroporti aveva firmato con Unipol Sai un preliminare di acquisto di tutta l’area con l’intesa per vendere i 15 ettari necessari alla Mercafir al Comune e velocizzando i passaggi per la costruzione del nuovo mercato.

Ma la vendita si sarebbe finalizzata solo se fosse stata approvata la variante urbanistica su Castello e il decreto di conclusione della Conferenza dei servizi al Masterlplan di Peretola. Ma con lo stop al Tar partirà il contenzioso giudiziario-amministrativo. È la situazione peggiore per chi chiedeva tempi sicuri per il trasferimento della Mercafir a Castello. Altro mattoncino che non si incastra, nuove incertezze sulla per Cittadella viola e nuovo stadio. Questo progetto è nelle mani del proponente privato, cioè la Fiorentina: la formula scelta per realizzare il tutto è quella del «project financing». Cioé la Fiorentina deve presentare ancora il progetto esecutivo: dopo che Palazzo Vecchio lo avrà valutato dovrà comunque aprire una gara, per capire se ci sono altri soggetti interessati a realizzarlo. Ma fino a che la società viola non vedrà certezze nei passaggi futuri, pare non sia intenzionata a perfezionare gli atti: anche perché dovrebbe pagare lei l’acquisto dell’area per la nuova Mercafir.