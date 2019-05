AAA Cercasi disperatamente: ultima chance per vincere in casa e salvarsi

Nel girone di ritorno la Fiorentina non ha mai vinto in casa. In trasferta i tre punti mancano da tre mesi, Montella ha ottenuto solo un pareggio e tutte sconfitte. Il Corriere dello Sport analizza tutti i numeri del crollo dei viola. Domenica sera contro il Genoa è l’ultima occasione per vincere una partita in casa, risultato importante soprattutto per mettersi al sicuro e disputare anche la prossima stagione in Serie A.