A Gerusalemme splende la luce di Astori

Questa mattina trova ampio spazio su Tuttosport il reportage della giornata di ieri che ha visto protagonisti i viola e il Cagliari. Ve ne abbiamo parlato nel pomeriggio (QUI) per un’iniziativa a Gerusalemme in onore del capitano viola scomparso, Davide Astori: per lui l’intitolazione di un campo da calcio in Terra Santa. Erano presenti le delegazioni delle due squadre: Chiesa, Vitor Hugo e Montiel per la Fiorentina, accompagnati da Antognoni e Salica, Barella e Pisacane per i sardi insieme al DG Passetti. Con loro anche i genitori di Davide, che hanno firmato con il nome del figlio una delle mattonelle, insieme ai fratelli Bruno e Marco. Un momento toccante, di ricordo e di rispetto. Ancora una volta, per il capitano con il numero 13 sulle spalle.