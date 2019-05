A. Della Valle al centro sportivo: segnale di vicinanza alla squadra

“Adv, il pranzo della riscossa“. Titola così il Corriere Fiorentino in merito alla visita di ieri alla squadra al centro sportivo. Il patron ha cercato di dare la scossa a un gruppo in caduta libera. L’obiettivo è quello di spronare tutti: calciatori, allenatore e staff. Non sarà al Tardini domani, seguirà la partita in televisione. A Parma, invece, ci saranno Salica, Cognigni e Antognoni. Se le questioni sul futuro della società restano congelate, la visita di Andrea Della Valle è comunque un segnale di vicinanza importante. Più o meno come quello dei tifosi, più di mille domani pomeriggio allo stadio Tardini.