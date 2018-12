A centrocampo sarà (finalmente) Norgaard: metamorfosi nel mezzo, da valutare Dabo

Nella gara contro l’Empoli, la metamorfosi più importante sarà a centrocampo. Come spiega La Nazione, il doppio stop (entrambi per squalifica) di Jordan Veretout e Edimilson Fernandes non lascia vie di fuga. Il candidato a raccogliere testimone del francese è Christian Norgaard, arrivato a titolo definitivo in estate, protagonista per soli 36 minuti col Chievo e poi sempre rimasto in panchina. Nel mezzo si è guadagnato sì la convocazione con la nazionale maggiore danese, ma Firenze deve ancora scoprirne vizi e virtù. Restano da capire le condizioni di Bryan Dabo, non partito per Reggio Emilia per un forte trauma contusivo al fianco destro, perché è lui l’unico che potrebbe insidiarne il debutto dal primo minuto con la maglia viola.