Gli effetti di Cda e cessione societaria sul mercato: ancora avanti con Corvino?

Ventiquattro ore al Consiglio di amministrazione straordinario. Quello da cui nascerà una nuova Fiorentina. I temi, come scrive La Nazione, sono quelli relativi al futuro societario: cessione immediata, programmazione di future trattative per arrivare al closing, oppure nomine per cambiare volti e ruoli e affrontare il presente. La riunione convocata d’urgenza da Diego e Andrea Della Valle avrà effetti importanti e decisivi. Sul fronte mercato, almeno fino alla chiusura del CdA di domani sarà difficile capire quando e come potrà iniziare a svilupparsi la prossima campagna acquisti&cessioni perché se uscisse una disponibilità a vendere dei Della Valle con margini di trattativa spostati a metà giugno, è evidente che saranno Corvino e gli attuali dirigenti a valutare le offerte per i giocatori in partenza e i possibili rinforzi per la stagione che inizierà con i primi di luglio.

Inoltre se dal Cda uscirà il via a una trattativa di cessione del club (con il gruppo Commisso o con altre realtà, in particolare il fondo del Kuwait), allora anche il mercato potrebbe avere nuovi interlocutori. Il nome di Pierpaolo Marino rimane il più gettonato.