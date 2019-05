1926 e ATF a colloquio con la squadra, domenica tifo e contestazione. Le mosse dei Della Valle

All’interno di Stadio si parla anche dell’iniziativa lanciata ieri dalla Fiorentina di aprire al pubblico l’allenamento di oggi (che si disputerà al Franchi). Si cerca di creare un clima positivo in vista della delicata sfida di domenica, quando lo stadio sarà probabilmente pieno con numeri da record assoluto. Alle 16:30 l’apertura dei cancelli dal lato Maratona, anche se non ci saranno i rappresentanti delle Curve, in particolare il gruppo 1926 e l’ATF. Come altre volte nel passato, quando la situazione rischiava di diventare una corda stretta al collo della squadra, andranno direttamente a parlare con Pezzella, Chiesa e compagni.

Nel pezzo firmato Alessandro Rialti, poi, si fa cenno anche alla situazione societaria. Al momento tutti stanno cercando risposte sul prezzo della Fiorentina (sempre che ci sia) e sui possibili acquirenti qatarioti o statunitensi. La notte di domenica si dividerà in due: prima il grande tifo per aiutare la Fiorentina a far risultato con il Genoa, poi la contestazione alla proprietà. Ci si aspetta che Diego Della Valle mantenga fede alla sua promessa, dunque dovrà dire quale sarà il futuro della Fiorentina entro lunedì. Ma loro ci saranno al Franchi? Dal cuore della società si sostiene che qualcuno della proprietà ci sarà. Forse già oggi, proprio in occasione dell’apertura dei cancelli del Franchi.

