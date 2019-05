Cercate su Facebook la pagina ufficiale di VIOLANEWS (cliccate qui) e schiacciate su “Mi Piace”. Troverete tutte le notizie principali pubblicate sul nostro sito e avrete la possibilità di commentarle con i vostri amici sul social network. Un modo moderno per essere in contatto ovunque (anche sul vostro smartphone) con il vostro sito di riferimento per il mondo viola.