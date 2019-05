Veretout: “Abbiamo sognato l’Europa e la Coppa Italia. La Fiorentina merita di più”

“Abbiamo sognato l’Europa e la Coppa Italia, dopo i momenti difficili, abbiamo faticato per la salvezza… Le cose vanno così veloci… la Fiorentina merita certamente di più, ma sappiamo che non anche nelle difficoltà non abbiamo mai mollato“. Risponde così, senza un filo di polemica verso chi lo ha fischiato, Jordan Veretout, che sul proprio profilo Instagram ha scritto così sulla salvezza viola. Adesso il mercato impazzerà e anche lui sarà al centro delle trattative, ma il francese ha messo a tacere così tutte le voci