Luca Speciale (La7) sul nuovo stadio: “Ad avere il diritto di sentirsi offeso è quello preso in giro”

Testa e corpo alla sfida salvezza di domenica prossima in casa del Parma, ma nel frattempo continuano a far discutere le ultime evoluzione (o involuzioni, per meglio dire) sul tema nuovo stadio. L’ultimo commento arriva da Luca Speciale, conduttore del telegiornale di La7 e tifoso viola. Questo il suo ultimo post su Twitter: “C’era una volta un vecchio stadio pieno, che ribolliva di passione e speranza. Adesso c’è un plastico, già polveroso, vuoto come l’animo di chi è invecchiato ascoltando giri di parole. Ad avere il diritto di sentirsi offeso è quello preso in giro, non l’altro”.