Adrian Mutu scherza e si candida. L’ex numero 10 della Fiorentina – attualmente tecnico della squadra riserve dell’Al-Wahda – ha risposto a una battuta espressa da ViolaNews.com sul proprio profilo Instagram, quando vi avevamo chiesto di stilare la formazione che vorreste vedere in campo nella prossima stagione, escludendo ironicamente il Fenomeno in quanto ritiratosi. E la risposta non è mancata…