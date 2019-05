Lady Veretout non ci sta: “Io a Napoli? Informatevi meglio”

Jordan Veretout e il Napoli, una trattativa di cui si parla da tempo ed un gradimento della città partenopea dimostrato dal giocatore e dalla sua compagna nei mesi scorsi. Ieri si è diffusa l’indiscrezione secondo cui Sabrina Merlos avrebbe già visionato alcune case per preparare il trasferimento in Campania. Notizia che la ragazza francese ha commentato attraverso due instagram stories. Questa è la prima, in cui smentisce di essere stata a Napoli nelle ultime ore. E nella successiva ha scritto, in francese: “Informatevi meglio la prossima volta anziché andare a raccontare ciò che non interessa/importa niente”.