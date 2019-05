FOTO – Quale futuro per Eysseric? L’ex n° 10 posa con la nuova maglia del Nantes

Il Nantes ripartirà da Valentin Eysseric? Nelle nuove maglie per la stagione 2019/20 il fantasista di proprietà della Fiorentina figura nella foto ufficiale pubblicata sui canali social della squadra francese. Il riscatto è fissato a 3,5 milioni, una cifra che tutto sommato la Fiorentina non disdegnerebbe viste le prestazioni non all’altezza. In Francia invece è andata meglio per l’ex Nizza, ma un infortunio lo ha tenuto fuori nell’ultima parte di stagione. Il suo futuro sarà ancora a Nantes? Instagram ha dato un piccolo indizio.