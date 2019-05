Campionato finito, Mondiale Under 20 che inizia. Per Alban Lafont la stagione non si è conclusa, visto che il portiere viola si aggregherà alla Nazionale bleus che sta disputando la rassegna di categoria. Il n° 1 della Fiorentina è in partenza dall’Aeroporto di Peretola per raggiungere i compagni in Polonia.