FOTO – Dragowski in lacrime. E Traoré si batte la mano sul petto

L’Empoli non ce l’ha fatta, nonostante una grande partita a Milano contro l’Inter. I toscani finiscono in Serie B al termine di una gara giocata in maniera audace, senza timore reverenziale nei confronti dei nerazzurri. Al termine del match i giocatori azzurri sono andati sotto lo spicchio occupato dai tifosi, dove Bartolmiej Dragowski è scoppiato in lacrime. Hamed Traoré, che ha segnato il gol dell’1-1, ha invece più volte indicato con la mano il petto, dove si trova lo stemma dell’Empoli. Sarà addio per entrambi, sicuramente senza rimpianti e a testa altissima.