FOTO – Commisso in cerca di un caffè nel centro di Firenze

Nonostante il tour de force di questi ultimi giorni, prima a Milano e poi a Firenze dove ha ricevuto l’abbraccio di migliaia di persone, Rocco Commisso ha iniziato presto la sua terza giornata fiorentina. Come riportano i profili social del Pentasport di Radio Bruno infatti, il neo proprietario viola si è alzato di buon ora in cerca di un caffè nel centro della città. Il suo albergo si trova infatti in piazza della Repubblica, proprio nel cuore di Firenze.