FOTO – Chiesa, post d’amore per la nuova fidanzata?

E’ un inizio estate pieno di impegni per Federico Chiesa, che dopo le due partite con la nazionale maggiore si è già aggregato all’Italia Under 21 per l’Europeo che sta per iniziare. Agli affetti si potrà dedicare solo tra qualche settimana, ma intanto nelle sue instagram stories, il giocatore della Fiorentina ha postato una foto (scattata l’1 giugno) in compagnia di una ragazza – di nome Benedetta – che potrebbe essere la sua nuova fidanzata, visto che Fede ha accompagnato con molti cuori l’immagine. CHIESA E IL FUTURO, ECCO L’INCONTRO DECISIVO