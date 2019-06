FOTO – Ceccherini si gode Formentera con la sua Carola

Formentera è meta molto in voga tra i calciatori e anche Federico Ceccherini ha scelto di godersi qualche giorno nella vivace isola spagnola delle Baleari. Il difensore della Fiorentina e la bella fidanzata (già promessa sposa) Carola non perdono occasione per immortalare le loro giornate, in compagnia di alcuni amici. Qui sopra uno degli ultimi ‘scatti’. E CHIESA SVELA LA SUA NUOVA FIDANZATA