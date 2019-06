FOTO – Barone jr. entusiasta: “Orgoglioso del lavoro di mio padre. Che giornata incredibile!”

Sono Giorni storici quelli che sta vivendo la Firenze sportiva. Indimenticabili, anche per i protagonisti. E le loro famiglie. Questo l’entusiasmo su Twitter di Pietro Barone, figlio di Joe, braccio destro di Rocco Commisso: “Incredibilmente orgoglioso di mio padre, Joe Barone, per tutto il duro lavoro che ha fatto per arrivare ad oggi. Che giornata incredibile per la nostra famiglia!”.

