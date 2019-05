Firenze-Qatar per il calcio… Storico. Nardella: “A Doha per i Mondiali del 2022”

Piano con le congetture, ma intanto arriva la notizia che il legame tra Firenze ed il Qatar c’è. Parliamo di calcio, sì, ma di quello Storico Fiorentino. Questo il tweet del sindaco e candidato Dario Nardella: “Una bella notizia per Firenze: porteremo il Calcio Storico e il Corteo della Repubblica Fiorentina a Doha per i Mondiali del Qatar 2022 come fu fatto per Spagna ‘82. La storia e la tradizione della nostra città in alto nel mondo. Evviva Fiorenza”.