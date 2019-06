E se Chiesa dovesse essere ceduto, all-in di milioni per l’Europa

Nelle dichiarazioni di Rocco Commisso rilasciate a La Repubblica («Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari»), emerge anche un’altra verità: se il nuovo proprietario della Fiorentina non riuscirà a convincere Chiesa, o comunque a trattenerlo, i soldi della sua eventuale cessione saranno investiti interamente per allestire una rosa di qualità che possa garantire al futuro tecnico di poter competere fin da subito per un posto in Europa.