Barone jr. e l’ironia social su Zaccheroni: “Scommetto che lui è andato negli Emirati per il cuore…”

Sarcasmo e un pizzico di pepe nel botta e risposta a distanza tra l’ex c.t. degli Emirati Arabi, Alberto Zaccheroni, ed il figlio di Joe Barone, Pietro. Oggetto della discussione una frase dell’allenatore sull’ingresso delle proprietà straniere nel calcio italiano: “Vengono per affari, non per il cuore”. Non tarda ad arrivare la replica di Pietro Barone, che citando su Twitter un articolo di Violanews ironizza: “Scommetto che lui è andato negli Emirati Arabi per il progetto ed il cuore, non per i soldi”. Tutti i torti non li ha, anzi…