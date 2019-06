Pedullà: “Milan-Veretout, incontro positivo. Offerta verrà formalizzata nei prossimi giorni”

Nel corso del Pentasport, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato sulla situazione Veretout-Milan e l’incontro che c’è stato oggi pomeriggio a Casa Milan con l’agente del francese Mario Giuffredi: “L’incontro è andato bene, per il Milan Veretout è una priorità e nei prossimi giorni formalizzerà un’offerta alla Fiorentina. La Roma resta in scia mentre il Napoli si è defilato, ma dopo le parole di Commisso, Veretout è sul mercato e su di lui ci sarà una bella asta. La valutazione è tra i 20 e i 25 milioni, poi ci saranno bonus, per il giocatore invece sarà un salto in avanti sostanzioso dal punto di vista dell’ingaggio”.

Sugli altri: “Resta una finestrina aperta per Bertolacci a parametro zero. Dragowski e Simeone sono situazioni che possono prendere corpo nei prossimi giorni. La situazione che resta in stand-by è Chiesa, anche se per ogni gol che segna il prezzo aumenta”.