Zoff: “Viola, serve fiducia. Il Franchi può fare la differenza contro il Genoa”

Dici Dino Zoff e pensi a quella salvezza ottenuta a fatica nel lontano 2005: la sua Fiorentina evitò la retrocessione all’ultima giornata, battendo il Brescia al Franchi. “Auguro a Montella di ripetere quel risultato – dice l’ex allenatore a tuttomercatoweb.com -, certo se si dovesse guardare soltanto agli ultimi risultati ottenuti dai viola la situazione non è semplicissima. Ma giocare lo scontro diretto fondamentale contro il Genoa in casa può essere un vantaggio. Se ci sono similitudini con il 2005? Poche: ricordiamoci che la Fiorentina quest’anno era partita con ambizioni europee“. L’ex Juve e Lazio continua: “Un consiglio a Montella? Sa benissimo cosa fare, non importa dire molte parole. Serve sicuramente fiducia e sarà importantissimo non perdere la testa“.