Zauri avvisa: “Difesa della Lazio in difficoltà. E adesso l’ambiente può incidere”

Il doppio ex di Lazio e Fiorentina Luciano Zauri ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Lazio? E’ in un momento difficile. Contro la Fiorentina cercherà di riscattarsi, ma i viola stanno bene. Saranno gli episodi a decidere la sfida. Ambiente biancoceleste? La squadra di Inzaghi ha qualità, proverà a rifarsi e a voltare pagina. Simone non si è quasi mai trovato a dover gestire due sconfitte consecutive. Difesa? Sì, ne subiscono tanti ma non dipende solo dal reparto arretrato: è tutta la squadra che non gira bene. La difesa viola invece è partita forte, regge molto bene e credo che continuerà così. Pioli? E’ un grande allenatore, ha sempre fatto grandi cose.